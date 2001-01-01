Футбол

Городов: «Общими усилиями отбились и выстояли, добились победы»Евро-футбол.ру вчера в 16:50

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
1 фото
Вратарь "Ахмата" Евгений Городов поделился впечатлениями от матча с "Краснодаром" (1:0) в эфире канала "Матч Премьер".
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Городов: «Общими усилиями отбились и выстояли, добились победы»

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