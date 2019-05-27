Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 летРБК 00:00

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

с чего всё началось

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Происшествия По делу о взрыве в Лионе задержан второй подозреваемый Стражи порядка задержали ещё одного подозреваемого в причастности к взрыву, который прогремел вечером 24 мая во французском Лионе.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Общество Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.

Политика Коломойский рассказал, как Зеленский шутил о президентстве Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" рассказал, как Владимир Зеленский ранее шутил о президентстве.

Авто Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.

Футбол УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».

Транспорт На трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж надземных переходов Для пешеходов переходы откроют в конце следующего года Строители приступили к монтажу надземных пешеходных переходов на федеральной трассе "Таврида" в Крыму, сообщает ТАСС.

Культура Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.

Политика Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий Верховная рада не будет реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы», заявил 27 мая спикер Рады Андрей Парубий.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Происшествия В Польше произошла стрельба в школе В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Политика Штаб Зеленского намерен создать информационную стратегию по Донбассу Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» заявил о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу.

Экономика Власти Подмосковья выделят аграриям почти 450 млн рублей поддержки Власти Московской области выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона порядка 450 миллионов рублей грантов, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.