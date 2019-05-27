Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 летРБК 00:00

с чего всё началось

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Хоккей Мэтт Дэймон потрогал Кубок Стэнли. Он болеет за «Бостон» Известный актер Мэтт Дэймон в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли провел время с главным трофеем турнира.

Футбол Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира В матче группового этапа чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла Катар 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте провел защитник киевского Динамо Денис Попов.

Авто Презентована первая модель возрожденной марки Austro Daimler Возрожденная модель марки Austro Daimler была презентована публике на Конкурсе элегантности, состоявшимся на вилле д’Эсте.

Музыка Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.

Гаджеты AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000 Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.

Армия и оружие Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Политика Актер студии «Квартал 95» намерен участвовать в выборах в Раду Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен принять участие в выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу в Кривом Роге, сообщил в понедельник глава избирательного штаба Александр Корниенко.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2» Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".

Политика Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

Футбол Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.

Финансы Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.

Хоккей Журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии перед ЧМ Финский журналист Филип Саксен съел статью из газеты, в которой критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира по хоккею.

Происшествия Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.

Шоу-бизнес Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.

Политика Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, поскольку данное дело не входит в юрисдикцию суда.

Политика Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.

Общество Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Здоровье Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.