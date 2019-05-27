Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 летРБК вчера в 00:00
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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с чего всё началось
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.РБКвчера в 00:00
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Российские города-миллионники по уровню экономики отстают от Москвы на 100 лет
Коммерсантъвчера в 03:12
Исследование: Москва на 100 лет опережает российские города по уровню экономики
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