Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного градаИзвестия 05:13

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista. Отмечается, что в некоторых районах толщина слоя льда достигает одного метра или больше.
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Мексиканский город засыпало метровым слоем льда

RT на русском07:17

Мексиканский город Гвадалахара оказался под ледяными завалами

ТАСС06:52

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

РИА Новости04:56

Улицы мексиканской Гвадалахары покрылись полутораметровым слоем льда после града

Дождь05:17

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Известия05:13

Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

Вести.Ru05:55

Полутораметровый слой льда покрыл улицы города в Мексике

Snob.ru04:31
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Мини-Кайли: годовалую Сторми одели в облегающее мини

Обновлено в 06:50
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Футбол

Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов

С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Общество

Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено в 03:23
Здоровье

Фигура в форме яблока повышает риск инфаркта в два раза

Выяснилось, что 25% женщин, имевших наиболее выраженную фигуру в форме яблока, в два раза чаще страдали от болезней сердца и инсультов, по сравнению с 25% женщин, у которых жир реже всего откладывался в области талии.
Обновлено в 06:41
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа

Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.
Обновлено в 05:30
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге

Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Происшествия

Роковое столкновение: мужчина погиб в ДТП в Ростовской области

В ДТП погибли три человека, в том числе младенец.
Обновлено в 04:33
Футбол

Кикнадзе: «„Локомотив“ считал, что договорился по Кварацхелии, но ситуация поменялась»

Вели переговоры с агентами и считали, что все согласовано, но два дня назад ситуация немного поменялась.
Обновлено в 06:55
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Авто

Обновленное СП Ford и «Соллерса» начинает работу

Обновленное совместное предприятие Ford и «Соллерса» официально начало операционную деятельность.
Обновлено в 07:13
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи.
Обновлено в 07:15
Политика

Кикабидзе оценил решение грузинских артистов не выступать в России

Советский артист и певец Вахтанг Кикабидзе оценил решение грузинских исполнительниц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе не приезжать в Россию ради выступлений.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Происшествия

Полуторагодовалая девочка утонула в бассейне под Саратовом

Обновлено в 06:26
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком

Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Авто

Трюкач сделал неудачное сальто через разогнавшийся Lamborghini

На очередном выложенном в YouTube ролике можно увидеть, как один из доморощенных каскадёров захотел перепрыгнуть через спорткар Lamborghini, который мчался на него с большой скоростью.
Обновлено в 06:12
Хоккей

Вратарь Судницин перешел в «Авангард»

Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:40
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