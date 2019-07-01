Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного градаИзвестия 05:13
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista. Отмечается, что в некоторых районах толщина слоя льда достигает одного метра или больше.
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Шоу-бизнес
Мини-Кайли: годовалую Сторми одели в облегающее мини
Обновлено в 06:50
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Футбол
Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов
С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Общество
Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Фигура в форме яблока повышает риск инфаркта в два раза
Выяснилось, что 25% женщин, имевших наиболее выраженную фигуру в форме яблока, в два раза чаще страдали от болезней сердца и инсультов, по сравнению с 25% женщин, у которых жир реже всего откладывался в области талии.
Обновлено в 06:41
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге
В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа
Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.
Обновлено в 05:30
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Происшествия
Роковое столкновение: мужчина погиб в ДТП в Ростовской области
В ДТП погибли три человека, в том числе младенец.
Обновлено в 04:33
Футбол
Кикнадзе: «„Локомотив“ считал, что договорился по Кварацхелии, но ситуация поменялась»
Вели переговоры с агентами и считали, что все согласовано, но два дня назад ситуация немного поменялась.
Обновлено в 06:55
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Авто
Обновленное СП Ford и «Соллерса» начинает работу
Обновленное совместное предприятие Ford и «Соллерса» официально начало операционную деятельность.
Обновлено в 07:13
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи.
Обновлено в 07:15
Политика
Кикабидзе оценил решение грузинских артистов не выступать в России
Советский артист и певец Вахтанг Кикабидзе оценил решение грузинских исполнительниц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе не приезжать в Россию ради выступлений.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск
Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Гаджеты
WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
Обновлено в 04:17
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Авто
Трюкач сделал неудачное сальто через разогнавшийся Lamborghini
На очередном выложенном в YouTube ролике можно увидеть, как один из доморощенных каскадёров захотел перепрыгнуть через спорткар Lamborghini, который мчался на него с большой скоростью.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Вратарь Судницин перешел в «Авангард»
Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:40