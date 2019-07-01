Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного градаИзвестия 05:13

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista. Отмечается, что в некоторых районах толщина слоя льда достигает одного метра или больше.

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

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