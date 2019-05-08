Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евроИнтерфакс 06:12

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки. В противном случае покупателю грозит потеря депозита в размере $8 тыс. Ожидается, что ремонтные работы в зданиях обойдутся примерно в $107 за квадратный фут.
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В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

Lenta.ruвчера в 21:48

Sun: На юге Сицилии продаются дома за €1

RT на русскомвчера в 20:59

На юге Сицилии можно купить дом за 1 евро

Московский Комсомолецвчера в 17:54

На юге Сицилии можно купить дом за один евро

Российская газетавчера в 18:39

На Сицилии можно купить дом за один евро

Вести.Ruвчера в 18:29

Дома за 1 евро выставили на продажу на Сицилии

Телеканал 360°вчера в 19:16

На юге Сицилии продают дома за один евро

РИА Новостивчера в 17:37
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Происшествия

В Германии 25 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком

Обновлено в 02:27
Общество

В Новосибирске установлен памятник Сталину

Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Футбол

Семак выразил надежду на новый контракт Кокорина с «Зенитом»

Семак надеется, что этот приговор позволит "Зениту" подписать новый контракт с Кокориным.
Обновлено в 05:57
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае

Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Гаджеты

Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL

Вчера, 7 мая, Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL — одновременно с презентацией они поступили в продажу в 13 странах.
Обновлено в 05:05
Общество

Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»

«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07
Общество

Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото

Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Технологии

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Общество

В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»

Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь

Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Хоккей

Радулов не сыграет на чемпионате мира — 2019 из-за травмы

Нападающий «Далласа» Александр Радулов не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления

На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:57
Политика

Лавров призвал продолжать убеждать участников СВПД сохранить сделку

Необходимо продолжать убеждать всех остающихся участников СВПД сохранить ядерную сделку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

Обновлено в 04:27
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

США превращаются из союзника Германии в её противника

Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

София Каштанова учит трехмесячного сына плавать

София Каштанова, которая три месяца назад впервые стала мамой в Мексике, готовится к возвращению в Россию.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Бывшего майора ФСБ приговорили к десяти годам за взятку

Обновлено в 04:42
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