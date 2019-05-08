Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евроИнтерфакс 06:12
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки. В противном случае покупателю грозит потеря депозита в размере $8 тыс. Ожидается, что ремонтные работы в зданиях обойдутся примерно в $107 за квадратный фут.
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Общество
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Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
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Семак надеется, что этот приговор позволит "Зениту" подписать новый контракт с Кокориным.
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Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
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Авто
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Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»
«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
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Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
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Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Общество
В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
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В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Хоккей
Радулов не сыграет на чемпионате мира — 2019 из-за травмы
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Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть
Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления
На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
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Политика
Лавров призвал продолжать убеждать участников СВПД сохранить сделку
Необходимо продолжать убеждать всех остающихся участников СВПД сохранить ядерную сделку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
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В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
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США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
София Каштанова учит трехмесячного сына плавать
София Каштанова, которая три месяца назад впервые стала мамой в Мексике, готовится к возвращению в Россию.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Бывшего майора ФСБ приговорили к десяти годам за взятку
Обновлено в 04:42