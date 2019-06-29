Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводкаКоммерсантъ вчера в 09:57
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Представитель ведомства при этом рассказал ТАСС, что «по большей части население отказывается эвакуироваться».
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Уровень воды в реке Ие в Тулуне в Иркутской области поднялся до 13-ти метров
IrkutskMediaвчера в 23:30
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Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в центре Перми
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