Горьков назначен главой РосгеологииМосква 24 08:23

с чего всё началось

Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.

Политика Байдена повторно обвинили в домогательствах Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.

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Происшествия Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Единоборства Поветкин: Допинговая история испортила мне карьеру Известный боксёр-тяжеловес Александр Поветкин отметил, что история с допингом в его тестах негативно сказалась на карьере.

Экономика «Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн «Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».

Наука Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.

Происшествия На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Политика Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.

Авто Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.

Политика Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Экономика Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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Шоу-бизнес Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.

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