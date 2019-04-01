Политика
Горьков назначен главой РосгеологииМосква 24 08:23
Сергей Горьков назначен новым генеральным директором Росгеологии. Соответствующее решение принял министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
Читать в источнике
Оценить
Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикФАН 08:55
с чего всё началось
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.RT на русском08:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Единоборства
Поветкин: Допинговая история испортила мне карьеру
Известный боксёр-тяжеловес Александр Поветкин отметил, что история с допингом в его тестах негативно сказалась на карьере.
Обновлено в 19:02
Экономика
«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн
«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено в 12:40
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Авто
Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети
Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Обновлено вчера в 22:35
Кино
Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоится 1 мая
Обновлено в 15:06
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию
Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:59
Кино
Актер из «Улиц разбитых фонарей» скончался в Петербурге
Обновлено в 19:45
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Экономика
Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов
Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Авто
Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»
По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35