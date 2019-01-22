Происшествия
Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями СШАREGNUM 00:04
Одному из танкеров, загоревшихся 21 января в акватории Керченского пролива, был запрещен вход в российский порт Темрюк в связи с санкциями США, поэтому сжиженный газ перегружался на него в открытом море с другого судна. Об этом сообщает 23 января Reuters.
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с чего всё началось
Одному из кораблей, загоревшихся 21 января, был запрещен вход в порт Темрюк в Краснодарском крае, поэтому на него загружался сжиженный газ в открытом море с другого судна, сообщает Reuters.Ведомостивчера в 12:56
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