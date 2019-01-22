Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями СШАREGNUM 00:04

с чего всё началось

Одному из танкеров, загоревшихся 21 января в акватории Керченского пролива, был запрещен вход в российский порт Темрюк в связи с санкциями США, поэтому сжиженный газ перегружался на него в открытом море с другого судна. Об этом сообщает 23 января Reuters.

Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Происшествия Происшествия СК признал пытавшегося угнать самолет мужчину трезвым Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать и направить в Афганистан самолет.

Происшествия Происшествия Опознано большинство погибших при пожаре на судах в Керченском проливе

Происшествия Происшествия В 32 регионах России прошли спецоперации против подпольных оружейников

Происшествия Происшествия На Южном Урале выясняют обстоятельства смерти заключенного в колонии Напомним, ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства смерти заключенного колонии №1 Копейска Челябинской области.

Происшествия Происшествия В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.

Происшествия Происшествия В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак Полицейские задержали руководителя приюта "Дружок", в котором от голода погибла 41 собака.

Происшествия Происшествия В Минобороны рассказали о состоянии летчика разбившегося Ту-22М3 По информации ведомства, за пострадавшим из столицы вылетел самолет, чтобы доставить его в столичный военный госпиталь.

Происшествия Происшествия Мосгорсуд признал новый заочный арест Браудера законным Мосгорсуд признал законным заочный арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Происшествия В Петербурге произошел пожар в общежитии технологического института

Происшествия Происшествия Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.

Происшествия Происшествия В Кемерове сгорела маршрутка, перевозившая десятки пассажиров В Кемерове началась доследственная проверка по факту возгорания муниципального маршрутного такси на линии.

Происшествия Происшествия Пострадавшие в магнитогорской трагедии получили уже 192 млн рублей В Магнитогорске пострадавшие из-за обрушения седьмого подъезда многоэтажки получили помощь на общую сумму 192 млн рублей.

Происшествия Происшествия Москвич получил три года тюрьмы за ложные звонки о бомбах Забайкальский краевой суд приговорил 23-летнего жителя столицы Ярослава Рогожникова к трем годам лишения свободы.

Происшествия Происшествия В Оренбургской области 23 ребёнка отравились в школе В средней общеобразовательной школе № 2 Ясненского городского округа Оренбургской области 23 школьника с признаками пищевого отравления обратились за помощью к врачам.