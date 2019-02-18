Футбол
Горетцка пропустил тренировку «Баварии» перед игрой с «Ливерпулем»Sports.ru 12:48
Полузащитник Леон Горетцка не принимал участие в тренировке «Баварии» накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Армия и оружие
Трупы лежат на месте. Диверсионная группа ВСУ подорвалась на минах в ЛНР
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Следователи задержали мать потерявшегося на Лосином Острове ребенка
«Мать ребенка, который пробыл всю ночь один на территории столичного заповедника Лосиный Остров, задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Экономика
Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».
Обновлено в 12:00
Происшествия
Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного
Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.
Обновлено в 11:36
Политика
В Чечне сообщили о плановой диагностике здоровья Кадырова
Обновлено в 14:34
Общество
Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»
Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.
Обновлено в 14:09
Общество
Британская журналистка упрекнула Москву в «бездушности»
Журналистка из Великобритании Дженис Тернер опубликовала статью «Москва – сверкающий город, утративший душу»; о самой Москве в материале сказано очень мало.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Начальник отдела дознания ФТС обвиняется в получении взятки в $140 тыс
В отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) возбуждено уголовное дело о взятке в размере $140 тыс. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Эксперты не нашли в крови Децла запрещенные вещества
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Петербурге эвакуируют магазины «Дикси» и «М.Видео»
В Петербурге волна эвакуаций понедельника продолжается уже в сети магазинов "Дикси" и "М.Видео".
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали обращение к Мадуро
Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали на видео обращение, где высказались против правительства Николаса Мадуро.
Обновлено в 13:33
Политика
Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает тревогу из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:58
Политика
Спикер парламента Турции подал в отставку
Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что уходит в отставку, сообщает NTV.
Обновлено в 14:17
Спорт
Анна Богалий финишировала второй на «Гонке легенд биатлона»
Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах.
Обновлено в 11:32
Политика
Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» в Киеве
Сторонники «Правого сектора» (запрещена в России) и других радикальных движений проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Обновлено в 13:04
Общество
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Обновлено в 09:30
Общество
Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян
Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник включил порноролик на совещании в облгосадминистрации в Кропивницком.
Обновлено в 14:24
Политика
Молдавия обратилась в ООН и СЕ с жалобой на Россию
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило нескольким международным организациям о недопустимых действиях Российской Федерации в отношении двух молдавских пилотов, которые недавно были освобождены из плена в Афганистане и доставлены в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
Обновлено в 07:28
Футбол
Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»
Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", отличившись в игре 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора".
Обновлено в 13:09
Происшествия
Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло
Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Политика
Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" обвинил певца Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Гибралтар осудил Испанию за «донкихотское» поведение военного корабля
Обновлено в 13:34
Авто
Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России
Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 02:26
Общество
Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации
Украинские дайверы из Днепра (бывший Днепропетровск) в рамках декоммунизации спустили под воду бюст российского революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина, сообщает в понедельник издание "Информатор".
Обновлено в 11:26
Культура
Друзь отправляется в Калифорнию после скандала на Первом канале
Александр Друзь готовится к поездке в Калифорнию. Как сообщает «МК», знаток устроит в США презентацию книги, а также проведет мастер-класс.
Обновлено в 13:24
Общество
Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц
Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Суд вернул Удальцову арестованные по «болотному делу» машину и деньги
Машину и деньги Удальцова арестовали по «болотному делу» в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.
Обновлено в 13:05