Происшествия
Горение на магистральном газопроводе вблизи поселка Маган в Якутии, где произошла авария, прекращено, сообщило региональное управление МЧС.
Коммерсантъ01:59
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик
Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Пожар на складе с пиротехникой в Петербурге потушен
Пожар на складе с фейерверками в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Вашингтоне неизвестный залез на рождественскую ель у Белого дома
Мужчина забрался на главную рождественскую ель около Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В центре Москвы в реку упала машина
Автомобиль упал в реку в центре Москвы, водителя извлекли из блокированной машины спасатели.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Британии освободили захваченное мигрантами судно
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы Ан-26 в ДР Конго стали трое россиян
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Каталонии в ходе протестов пострадали более 60 человек
В ходе акций протеста против правительства Испании в Каталонии пострадали 62 человек, из них 35 полицейских, сообщает La Vanguardia.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Число погибших при падении автобуса в ущелье в Непале достигло 23
Число погибших при падении автобуса в ущелье в непальском районе Данг увеличилось до 23 человек, пишет местная газета Kathmandu Post.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Петербурге арестовали врача по подозрению в насилии над пациентками
В Санкт-Петербурге арестовали анестезиолога-реаниматолога Армена Оганесяна, который подозревается в сексуальном насилии над тремя пациентками, находившимися под наркозом.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в попытке похищения женщины
Обновлено в 01:17
Происшествия
Одиннадцать поселков в Бурятии остались без электроснабжения
Отключение электроэнергии произошло в 11 поселках Баунтовского района Бурятии, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Канаде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Футболистам Мамаеву и Кокорину ужесточили обвинение
В результате статья о побоях (ст. 116 УК) в материалах дела была изменена на более тяжкую — об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК).
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
СБУ выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона
Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Петербурге Subaru на большой скорости протаранил полицейскую машину
На пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов автомобиль Subaru, двигавшийся на большой скорости, врезался в машину правоохранительных органов и вылетел на обочину.
Обновлено вчера в 17:09