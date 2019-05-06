«Горэлектротранс» нашел единственного поставщика трамваевКоммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 17:00

«ПК Транспортные системы» наращивает портфель заказов для Петербурга ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) подвело итоги рассмотрения заявок от подрядчиков на поставку 21 низкопольного трамвая за 2,02 млрд рублей. Конкурс признан несостоявшимся, потому что заявку подала только одна компания.

Армия и оружие США ожидают иранской атаки на свои силы Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.

Общество Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.

Происшествия «Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Общество Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.

Религия Православные 7 мая встречают Радоницу Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.

Кино Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.

Происшествия Магистральный газопровод загорелся на Урале На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.

Здоровье В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Экономика Morgan Stanley сворачивает деятельность в России "Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.

Экономика Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Игры Трансляция геймплея State of Play состоится 10 мая Идти трансляция будет всего лишь десять минут, а разработчиками было дано четкое обещание обнародовать подробные сведения относительно ожидаемого обновления MediEvil и продемонстрировать первые моменты из геймплея.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Общество Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).

Футбол Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе «С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».

Армия и оружие В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.

Политика Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.

Происшествия Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.

Здоровье Диспансерное наблюдение россиян будет идти по новым правилам Заработал новый порядок диспансерного наблюдения за взрослыми, который предусматривает сроки взятия под наблюдение, дополнительные обязанности главврача по организации мероприятий, обновленный перечень заболеваний, при наличии которых устанавливается наблюдение.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Хоккей «Бостон» победил «Коламбус» и выиграл серию "Бостон" выиграл серию со счетом 4-2 и пробился в финал Восточной конференции, где будет бороться с "Каролиной Харрикейнз".

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Общество Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.