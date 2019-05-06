Экономика
«Горэлектротранс» нашел единственного поставщика трамваевКоммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 17:00
«ПК Транспортные системы» наращивает портфель заказов для Петербурга ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) подвело итоги рассмотрения заявок от подрядчиков на поставку 21 низкопольного трамвая за 2,02 млрд рублей. Конкурс признан несостоявшимся, потому что заявку подала только одна компания.
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Для поставки новых трамваев «Горэлектротрансу» нашелся только один подрядчик
Петербургский дневник04:20
«Горэлектротранс» закупит новые трамваи у «ПК Транспортные системы» за 2 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:18
«Горэлектротранс» нашел единственного подрядчика на поставку новых трамваев
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