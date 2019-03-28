Политика
Гордума выбрала мэра ВладивостокаКоммерсантъ вчера в 20:58
Депутаты Владивостока выбрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Конкурс на замещение должности мэра начался 29 января. Всего на него поступили пакеты документов от 51 претендента.
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Гуменюк рассказал о планах после вступления в должность мэра Владивостока
АиФ Владивостоквчера в 23:55
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Происшествия
В Петербурге мальчик спас тонущую собаку
Обновлено в 01:23
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Защита просит отпустить Абызова под залог в размере 1 млрд рублей
Адвокаты просят суд отпустить бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В Югре в 2019 году задержали четырех человек, планировавших теракты
"В текущем году задержана группа из четырех лиц, которая планировала совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрывы административных зданий", - сказал Романица.
Обновлено в 03:11
Общество
В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда «Децл»
В Роспатент была передана заявка на регистрацию товарных знаков «Децл» и Detsl aka le Truk, документ подала компания «Достояние».
Обновлено в 03:01
Общество
В Италии дом за €250 тыс. разыграют в лотерею за €60
Обновлено вчера в 11:11
Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Политика
США противодействуют вмешательству России в выборы на Украине — Помпео
США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 02:38
Экономика
Выручка Global Ports по МСФО увеличилась на 4%
Выручка Global Ports по МСФО увеличилась на 4% - до $343,6 млн, сообщила компания. Валовая прибыль увеличилась на 14,% - до $207,6 млн.
Обновлено в 03:13
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Росконтроль назвал лучшее сливочное масло
Обновлено в 01:46
Политика
Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды
С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.
Обновлено в 01:33
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»
Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.
Обновлено в 03:00
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Футбол
Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»
В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено вчера в 12:07
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Индиану»
"Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99).
Обновлено вчера в 22:40
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено вчера в 01:00
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии
Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
Обновлено в 01:31
Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»
«С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Обновлено в 00:00
Экономика
Кабмин утвердил требования к единой инфосистеме жилстроительства
Правительство РФ утвердило требования к единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 03:07
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты
В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:33