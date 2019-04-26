Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на УкраинуИзвестия вчера в 23:55

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину

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