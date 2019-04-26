Политика

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на УкраинуИзвестия вчера в 23:55

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
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Украинский журналист Гордон назвал способ вернуть Крым и Донбасс

URA.Ruвчера в 23:58

Политик объяснил, почему "Слава Украине!" не поможет вернуть Крым

РЕН ТВвчера в 21:40

Украинский журналист Гордон назвал способ вернуть Крым

Life.ruвчера в 22:16

Новый способ вернуть Крым назвали на Украине

News.ruвчера в 22:05

Гордон посоветовал Киеву способ возвращения Крыма и Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 21:54

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину

Известиявчера в 23:55

Гордон назвал способ вернуть Крым Украине

РИА Новостивчера в 21:06
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Спорт

В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Кино

Стало известно о госпитализации Горбачева

Ранее в дирекции фестиваля сообщили, что Горбачев должен был сам презентовать картину.
Обновлено вчера в 14:24
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Политика

Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

«Яндекс.Маркет» запустит сеть пунктов выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» займется созданием собственной сети автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Политика

Зеленский улетел на два дня в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Политика

Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину.
Обновлено в 01:35
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Общество

Сговор и превышение: в работе дорожных камер нашли серьезные нарушения

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в работе систем фиксации нарушений ПДД в некоторых российских регионах.
Обновлено в 01:45
Экономика

Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Политика

С добычей нефти на шельфе в США возникли проблемы

По словам Дэвида Бернхардта, американского министра внутренних дел, ситуацию с добычей на шельфе, которую продвигает президент страны Дональд Трамп, осложнило мартовское решение федерального окружного суда на Аляске, признавшее незаконным указ главы Штатов о снятии запрета с добычи.
Обновлено вчера в 21:49
Наука

Сумма технологий

Обновлено 24 апреля в 02:07
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Башкирии погиб человек при столкновении легковушки с маршруткой

Обновлено в 01:38
Авто

Представлен обновленный УАЗ «Патриот» для ДПС

Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину

В эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым народная артистка России поделилась воспоминаниями о покойной подруге.
Обновлено вчера в 07:59
Финансы

Центробанк опустит ключевую ставку

Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН выпустил доклад, согласно которому Центральный Банк России может снизить главную ставку в стране до 6,25%.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Общество

Россия и Китай проведут первую в мире канатную дорогу через границу

Китай и Россия к 2021 году построят первую в мире трансграничную канатную дорогу.
Обновлено вчера в 05:26
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Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, телеведущий, политик. Главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН». Депутат Киевского городского совета.
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