Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на УкраинуИзвестия вчера в 23:55
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
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Спорт
В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Кино
Стало известно о госпитализации Горбачева
Ранее в дирекции фестиваля сообщили, что Горбачев должен был сам презентовать картину.
Обновлено вчера в 14:24
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
«Яндекс.Маркет» запустит сеть пунктов выдачи заказов
«Яндекс.Маркет» займется созданием собственной сети автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Зеленский улетел на два дня в Турцию
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Политика
Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину.
Обновлено в 01:35
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Общество
Сговор и превышение: в работе дорожных камер нашли серьезные нарушения
Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в работе систем фиксации нарушений ПДД в некоторых российских регионах.
Обновлено в 01:45
Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Политика
С добычей нефти на шельфе в США возникли проблемы
По словам Дэвида Бернхардта, американского министра внутренних дел, ситуацию с добычей на шельфе, которую продвигает президент страны Дональд Трамп, осложнило мартовское решение федерального окружного суда на Аляске, признавшее незаконным указ главы Штатов о снятии запрета с добычи.
Обновлено вчера в 21:49
Наука
Сумма технологий
Обновлено 24 апреля в 02:07
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Представлен обновленный УАЗ «Патриот» для ДПС
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину
В эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым народная артистка России поделилась воспоминаниями о покойной подруге.
Обновлено вчера в 07:59
Финансы
Центробанк опустит ключевую ставку
Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН выпустил доклад, согласно которому Центральный Банк России может снизить главную ставку в стране до 6,25%.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Общество
Россия и Китай проведут первую в мире канатную дорогу через границу
Китай и Россия к 2021 году построят первую в мире трансграничную канатную дорогу.
Обновлено вчера в 05:26