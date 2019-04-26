Политика

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на УкраинуИзвестия вчера в 23:55

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
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Дмитрий Гордон
Эти люди понимают, что для того, чтобы у нас была единая страна, и для того, чтобы вернулись потерянные регионы, необходимо делать шаги навстречу людям.
— Дмитрий Гордон, украинский журналистРЕН ТВ вчера в 21:40

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Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, телеведущий, политик. Главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН». Депутат Киевского городского совета.
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