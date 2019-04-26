Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на УкраинуИзвестия вчера в 23:55
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Читать в источнике
Оценить86
Эти люди понимают, что для того, чтобы у нас была единая страна, и для того, чтобы вернулись потерянные регионы, необходимо делать шаги навстречу людям.
— Дмитрий Гордон, украинский журналистРЕН ТВ вчера в 21:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции
Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Обновлено вчера в 23:44
Кино
Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ
Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами
Мальчик, ученик 4 класса, спрыгнул с забора на деревянные поддоны, складированные у продовольственного магазина.
Обновлено в 03:38
Политика
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Авто
УАЗ представил обновленный «Патриот» для ДПС
На мероприятии «Безопасная дорога» состоялся официальный дебют обновленного варианта модели УАЗ «Патриот», предназначенной для сотрудников ДПС.
Обновлено в 02:30
Авто
Volkswagen создал экологичные фильтры для тормозных суппортов
В нижней части тормозного диска, рядом с суппортом, находится фильтр частиц тормозной пыли.
Обновлено в 02:23
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Здоровье
В больнице Гусь-Хрустального испортили лекарства на 2 миллиона рублей
Вакцина (11445 доз) на общую сумму более 2 миллионов рублей, хранившаяся в холодильниках, утрачена и использованию не подлежит.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Рубан покинул Украину, пишут СМИ
Глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, покинул территорию Украины, сообщает в пятницу агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:48
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Футбол
Экс-селекционер «Краснодара» — об Игнатьеве: «Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире»
Обновлено в 02:56
Энергетика
«Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом
В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Музыка
Ural Music Night объявила имена новых хедлайнеров
Организаторы международного музыкального фестиваля Ural Music Night объявили имена новых хедлайнеров.
Обновлено в 02:53
Политика
Названо меню Ким Чен Ына в ресторане Владивостока
Лидера КНДР Ким Чен Ына на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко угощали дичью и традиционными русскими блюдами.
Обновлено в 02:11
Экономика
США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции
Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Лето все. В Тульскую область идет похолодание
По прогнозу центра "Фобос" в субботу 27 апреля ожидается до +21°С, а вот в воскресенье вернется похолодание.
Обновлено в 02:49
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51