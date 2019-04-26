Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть КрымГазета.Ru 03:23
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина". Гордон раскритиковал одобренный Верховной радой закон о государственном языке.
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Эти люди понимают, что для того, чтобы у нас была единая страна, и для того, чтобы вернулись потерянные регионы, необходимо делать шаги навстречу людям.
— Дмитрий Гордон, украинский журналистРЕН ТВ вчера в 21:40
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Обновлено вчера в 21:48
Политика
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Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
Обновлено в 01:56
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Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
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Самой популярной оказалась модель Daewoo Matiz. Больше трех тысяч россиян стали владельцами этого автомобиля.
Обновлено в 04:30
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Обновлено в 01:24
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
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Финансы
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Самый издевательский пенальти сезона забит в чемпионате Австралии
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Православные отмечают Страстную пятницу
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