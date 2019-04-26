Политика
Гордон назвал способ вернуть Крым УкраинеРИА Новости вчера в 21:06
Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".
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Общество
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено вчера в 06:43
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено вчера в 10:23
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено вчера в 15:59
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых
"Русал" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем
Обновлено вчера в 23:27
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено 24 апреля в 01:25
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в ресторан в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
26 апреля пройдет траурное шествие
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Путин стал почётным доктором университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не является «ползучей аннексией» и продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик
В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»
Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56