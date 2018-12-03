Вице-премьер Алексей Гордеев даст указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования запасов зерна с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов.

Гордеев поручит регионам запасать зерно для стабилизации цен на хлеб

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