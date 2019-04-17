Футбол

Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной РоссииЧемпионат 05:26

Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Организация и специалист расторгли контракт по соглашению сторон.
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Гордеев покинул пост старшего тренера юношеской сборной России по футболу

ТАСС05:39

Андрей Гордеев покинул пост тренера юношеской сборной России U-19

Спорт-Экспресс05:37

Гордеев покинул пост старшего тренера юношеской сборной России

Sport24.ru05:21

Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России

Чемпионат05:26

Гордеев покинул пост старшего тренера юношеской сборной России

Матч ТВ05:33

Гордеев покинул пост старшего тренера юношеской сборной России

РИА Новости05:13

Гордеев покинул пост тренера сборной России (U-19)

Sports.ru05:59
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Авто

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Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

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Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
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Даниил Медведев одержал сокрушительную победу

Россиянин Даниил Медведев, выступающий десятым номером на турнире "Мастерс-1000", который проходит в Монте-Карло, с разгромным счётом в двух сетах одержал победу над молдавским теннисистом Раду Албота.
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Штаб Навального в Хабаровске нашел у семьи бывшего мэра 6 домов в США

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Андрей Львович Гордеев
Российский футболист
Российский футболист, защитник, позже тренер.
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