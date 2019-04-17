Футбол
Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной РоссииЧемпионат 05:26
Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Организация и специалист расторгли контракт по соглашению сторон.
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Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Экономика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Обновлено в 07:37
Общество
Стали известны самые курящие регионы России
Стали известны наиболее курящие регионы России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 06:59
Политика
Госдума приняла закон об устойчивости Рунета
Госдума приняла закон о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:44
Политика
Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского
Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено вчера в 21:00
Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Авто
Новый седан Cadillac CT5 рассекречен полностью
В марте новенький Cadillac CT5 отпраздновал виртуальную премьеру, а теперь пришёл черёд реальной в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 12:48
Авто
Семейство Audi S5 получило дизельный мотор
Трансмиссия дизельного Audi S5 получила всё тот же 8-скоростной «автомат» и систему постоянного полного привода Quattro.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Столица Ливии попала под ракетный обстрел
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
За рамками стереотипов: вышла в свет новая книга об истории Пакистана
Специалисты Центра анализа стратегий и технологий выпустили в свет научный труд "Пакистан: за рамками стереотипов".
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Apple и Qualcomm договорились о патентах
Американские компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимет ограничения на продажу iPhone по всему миру, введенных из-за нарушений патентных прав.
Обновлено вчера в 17:42
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Обновлено в 03:18
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Теннис
Даниил Медведев одержал сокрушительную победу
Россиянин Даниил Медведев, выступающий десятым номером на турнире "Мастерс-1000", который проходит в Монте-Карло, с разгромным счётом в двух сетах одержал победу над молдавским теннисистом Раду Албота.
Обновлено в 07:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Клещи с начала сезона покусали 58 петербуржцев
По состоянию на 15 апреля в медучреждения по поводу укусов клещей обратилось 58 человек, в том числе 17 детей.
Обновлено в 05:53
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером «Сибири»
Николай Заварухин назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:42
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество
Штаб Навального в Хабаровске нашел у семьи бывшего мэра 6 домов в США
Как утверждает местный штаб Алексея Навального, пока Соколов сидел в кресле мэра, его семья скупала недвижимость в США.
Обновлено в 08:00