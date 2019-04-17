Футбол
Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной РоссииЧемпионат 05:26
Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Организация и специалист расторгли контракт по соглашению сторон.
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Экономика
Сын Абрамовича отказался от идеи построить теплицы на Дальнем Востоке
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Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абудллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
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В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
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Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
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Происшествия
Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе
Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
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Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной
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С начала весны в Петербурге от укусов клещей пострадали 58 человек
Во вторник, 16 апреля, стало известно, что с начала весны за помощью к петербургским медикам из-за укусов клещей обратились 58 человек, в том числе 17 детей.
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Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
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Обновлено в 08:53
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Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
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Здоровье
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому.
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В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Общество
Росстат определил самые курящие российские регионы
Первое место в рейтинге самых курящих регионов заняла Чукотка, ежедневно там курят 48% населения.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый заместитель главы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в среду на рабочем месте.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал свой комментарий о высказывании доктора исторических наук, руководителя Центра политических исследований стран Восточной и Северной Европы Александра Сытина про погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
СБУ заявила о ликвидации группы диверсантов из России
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге рассказал о задержании семерых членов диверсионно-разведывательной группы, якобы засланной на Украину российскими спецслужбами.
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Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Политика
Украинский депутат предупредил об опасности военного путча и исчез
Бывший член фракции «Блок Петра Порошенко», народный депутат Евгений Рыбчинский заявил, что действующий президент готовит в стране путч.
Обновлено в 11:05
Общество
Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд
Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
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Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
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Обновлено в 09:27
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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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В Новосибирске ищут женщину, гулявшую с ребенком на поводке
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Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
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Происшествия
Уволен главный борец с коррупцией в Екатеринбурге
Начальника отдела противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу уволили в связи с утратой доверия.
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Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Футбол
Акинфеев представил первый учебник по футболу
Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев представил первый российский учебник по футболу на Московском международном салоне образования, информирует Youtube-канал армейцев.
Обновлено в 10:59
Политика
Штаб Порошенко просит ЦИК изменить положение о дебатах
Штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в ЦИК с просьбой изменить положение о дебатах кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 07:47