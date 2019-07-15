Политика
Горбунов сообщил о готовности принять всех кандидатов в депутаты МГДМосква 24 06:58
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил о готовности принять всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить вопросы, касающиеся регистрации в качестве кандидатов.
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Участвовавшим в несогласованном митинге кандидатам пока не отказано в регистрации
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