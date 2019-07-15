Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил о готовности принять всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить вопросы, касающиеся регистрации в качестве кандидатов.

Горбунов сообщил о готовности принять всех кандидатов в депутаты МГД

Происшествия Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Политика Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Происшествия Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.

Политика Состав СНБО Украины изменён указом Зеленского Изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины внесены указом президента Владимира Зеленского.

Транспорт Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.

Происшествия Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.

Культура В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.

Шоу-бизнес Галкин ошарашен: чем занималась Барановская в Камбодже Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга Александра Телесова в Камбодже, где они вместе находятся на отдыхе, сообщили "7 дней", однако впоследствии эта информация была удалена с сайта издания.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Политика Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Музыка Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.

Армия и оружие Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.

Политика Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию Трамп назвал правительства государств, из которых прибыли «прогрессивные» женщины-демократы из конгресса США «коррумпированными и неспособными».

Экономика Экономика Китая недосчиталась роста Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Политика В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.

Политика Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.