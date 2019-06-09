Кино

Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»РИА Новости 14:48

Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Горбачёв признался, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

Комсомольская правда17:57

Горбачев сообщил, что еще не смотрел новый сериал «Чернобыль»

Московский Комсомолец16:14

Горбачев пока что не посмотрел сериал «Чернобыль». Но очень хочет

Красная весна09:47

Горбачёв рассказал, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

RT на русском15:53

Горбачева снова спросили о сериале «Чернобыль»

Газета.Ru14:55

Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

РИА Новости14:48

Горбачев рассказал, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

Народные новости16:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия

В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Общество

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Обновлено в 17:28
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд двадцатилетней давности

Обновлено в 11:02
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Общество

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Авто

Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей

Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Политика

Джонсон пообещал не платить ЕС £39 млрд без сделки по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд за выход страны из Евросоюза, пока не будет достигнуто новое, удовлетворяющее Лондон соглашение, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 21:05
Здоровье

Минздрав назвал неправильное питание основной причиной лишнего веса

Обновлено в 10:41
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Футбол

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чернобыль
Город в Украине
Город Иванковского района Киевской области Украины. Чернобыль расположен на реке Припять, недалеко от её впадения в Киевское водохранилище. Известен из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное