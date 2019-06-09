Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»РИА Новости 14:48

Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".

Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

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