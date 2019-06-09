Кино
Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»РИА Новости 14:48
Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
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Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Игры
Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия
В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 10:18
Политика
Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»
«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Политика
Джонсон пообещал не платить ЕС £39 млрд без сделки по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд за выход страны из Евросоюза, пока не будет достигнуто новое, удовлетворяющее Лондон соглашение, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04