Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМДТК Звезда вчера в 20:49
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Экономика
Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Кино
Питт и Ди Каприо могут быть выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях
Еще один инсайдер отметил, что Питт самостоятельно может предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее «Оскар».
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada
Обновлено вчера в 06:15
Здоровье
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Обновлено вчера в 01:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и стать счастливыми
На фанатской страничке Лизы Галкиной, дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, появилась архивная фотография.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Названы регионы России с самым большим количеством абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Здоровье
Какой чай поможет волгоградцам улучшить свое самочувствие
Зеленый чай помогает нормализовать вес.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Россияне стали реже смотреть телевизор
Исследование показало, что сейчас информацию по ТВ получают 72% респондентов, при этом десять лет назад это значение было на уровне 94%.
Обновлено вчера в 05:54
Армия и оружие
Военные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Культура
Девушка из Бурятии стала «Мисс монгольских наций», рассказав о Байкале
Как сообщает «Байкал-Daily», за титул боролись ещё 4 девушки из Бурятии, а также представительницы Монголии и Китая.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Власти ЕАО ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре
За прошедшие сутки с 31 июля на 1 августа в ЕАО был зафиксирован подъём уровня Амура на 28--58 см. Вода вышла в пойму у населённых пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено вчера в 18:53