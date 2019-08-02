Политика

Горбачев прокомментировал прекращение действия ДРСМДПарламентская газета 17:39

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений.
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