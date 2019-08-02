Политика
Горбачев прокомментировал прекращение действия ДРСМДПарламентская газета 17:39
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Экономика
Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 21:51
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Космос
В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»
Обновлено в 07:53
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Экономика
Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля
В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:06
Наука
Найден новый способ извлечения соли из морской воды
Обновлено в 08:10
ЖКХ
После скандала в Омской области снижен тариф на вывоз мусора
Накануне, РЭК Омской области принял решение о снижении тарифа на вывоз мусора.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве задержан шестой фигурант дела о массовых беспорядках
По данным ТАСС, лидера движения «Левый блок» Василия Кузьмина повторно доставят на допрос в Следственный комитет.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири
Ранее стало известно, что Минобороны по поручению президента Владимира Путина направило в Красноярский край для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье
Московские врачи успешно прооперировали женщину с раком аппендикса
Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.
Обновлено в 06:56
Игры
«Ростелеком» запустил цифровой магазин игр
По словам директора игрового направления компании «Ростелеком» Алексея Степуро, система основана на партнёрстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии.
Обновлено в 07:29
Политика
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Наука
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено вчера в 18:37
Кино
Шахназаров привез во Флоренцию «Анну Каренину»
Во Флоренции российская программа продолжится еще одной лентой Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001).
Обновлено в 11:47
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты
На смартфонах компании Huawei появится российская операционная система
На смартфонах, производимых компанией Huawei, до истечения нынешнего года появится операционная система «Аврора» российской разработки.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой
Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".
Обновлено в 20:53
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено в 10:42
Игры
Вышел трейлер Borderlands 3 с Моуз и ее Железным медведем
Обновлено в 11:58
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04