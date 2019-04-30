Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогуИнтерфакс 00:36

Я согласен с ними о безотлагательной необходимости стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убежден в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу.

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Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

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