Политика
Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогуИнтерфакс 00:36
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира.
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Я согласен с ними о безотлагательной необходимости стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убежден в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу.
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Горбачёв заявил о необходимости стратегического диалога между Россией и США
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