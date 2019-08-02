Политика

Горбачев предупредил о последствиях слома ДРСМД для мировой политикиРБК вчера в 10:00

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к непредсказуемости мировой политики и ее хаотичному развитию. Об этом агентству «Интерфакс» заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.
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Михаил Горбачев
Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию. Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире.
— Михаил ГорбачевРидус 01:21

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