Политика
Горбачев предупредил о последствиях слома ДРСМД для мировой политикиРБК вчера в 10:00
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к непредсказуемости мировой политики и ее хаотичному развитию. Об этом агентству «Интерфакс» заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.
Читать в источнике
Оценить
Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию. Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Гаджеты
Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ
Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Происшествия
После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано
Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
Обновлено в 01:29
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Авто
Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Авто
Названы топ-10 дизельных легковых автомобилей на рынке РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей на рынке РФ.
Обновлено в 03:10
Политика
ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет
Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной, возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено вчера в 11:20
Религия
Ильин день отмечают православные вологжане
Обновлено в 02:30
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Зауралье зарубили топором подростка и ещё живым сбросили в реку
По версии следствия, в конце августа 2018 года ранее судимые обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, среди ночи в одном из домов зарубили подростка топором и колуном.
Обновлено в 03:32
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Происшествия
Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» в Ростове
Опубликовано видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Музыка
Песня группы Metallica спасла канадку от пумы
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания
Кристина Асмус, ставшая любимой актрисой многих зрителей после выхода сериала «Интерны», тщательно следит за своей фигурой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Технологии
X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех»
«Х-Com Санкт-Петербург» завершил проект масштабирования и модернизации ИТ-инфраструктуры Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
Разведка США узнала о новом пуске ракет КНДР
Обновлено вчера в 16:10
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30