Политика
Горбачев поспорил с Путиным об одностороннем разоружении СССР
Горбачев поспорил с Путиным об одностороннем разоружении СССРРБК14:11
Экс-лидер Советского Союза Михаил Горбачев отказался признать процесс разоружения в конце 1980-х годов «односторонним». Так он ответил на слова Владимира Путина, давшего свою оценку договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает «РИА Новости».
РБК14:11
Оценить
89 человек отреагировали
К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских.
— Михаил Горбачев, политикРБК 14:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено в 17:42
Политика
Помпео поговорил с главой новой церкви Украины
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с митрополитом Епифанием, недавно избранным главой новой автокефальной церкви Украины.
Обновлено в 21:03
Политика
Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе
Международный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет при участии президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 14:36
Политика
Полянский раскритиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма
Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Генеральная ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Источник сообщил о подготовке США нового пакета санкций против России
В начале ноября госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери - в этой связи США намерены ввести против России новый, второй пакет санкций.
Обновлено в 16:18
Политика
Премьер Бельгии подал в отставку
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил о своей отставке.
Обновлено в 17:20
Политика
В ЛНР заявили об убийстве российского добровольца в тюрьме Львова
Россиянин Валерий Иванов, который в качестве добровольца воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, был убит во львовской тюрьме.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку
Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".
Обновлено в 19:26
Политика
Президент Латвии призвал Нила Ушакова уволиться с поста мэра Риги
Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост на фоне коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия "Ригас сатиксме", обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.
Обновлено в 16:35
Политика
Правительство Украины намерено ввести новые санкции против России
Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины предложило совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против ряда юридических и физических лиц России и стран ЕС, сообщает 18 декабря УНИАН.
Обновлено в 15:35
Политика
Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов будет возведена "художественно оформленная" стена.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие
Разработчик подводной лодки «Ясень» рассказал о ее боевых качествах
Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» из противолодочных превратились в ударные благодаря новым конструкторским решениям, рассказал гендиректор КБ «Малахит» Владимир Дорофеев в интервью «Российской газете».
Обновлено в 20:37
Политика
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли
Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Обновлено в 06:15
Политика
Суд перенес вынесение приговора бывшему советнику Трампа
Федеральный окружной суд Вашингтона постановил перенести вынесение приговора по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.
Обновлено в 20:26