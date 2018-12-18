К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских.

Экс-лидер Советского Союза Михаил Горбачев отказался признать процесс разоружения в конце 1980-х годов «односторонним». Так он ответил на слова Владимира Путина, давшего свою оценку договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает «РИА Новости».

Горбачев поспорил с Путиным об одностороннем разоружении СССР

Политика Политика МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Политика Политика Помпео поговорил с главой новой церкви Украины Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с митрополитом Епифанием, недавно избранным главой новой автокефальной церкви Украины.

Политика Политика Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе Международный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет при участии президента США Дональда Трампа.

Политика Политика Полянский раскритиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Генеральная ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма.

Политика Политика Источник сообщил о подготовке США нового пакета санкций против России В начале ноября госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери - в этой связи США намерены ввести против России новый, второй пакет санкций.

Политика Политика Премьер Бельгии подал в отставку Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил о своей отставке.

Политика Политика В ЛНР заявили об убийстве российского добровольца в тюрьме Львова Россиянин Валерий Иванов, который в качестве добровольца воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, был убит во львовской тюрьме.

Армия и оружие Армия и оружие В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".

Политика Политика Президент Латвии призвал Нила Ушакова уволиться с поста мэра Риги Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост на фоне коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия "Ригас сатиксме", обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.

Политика Политика Правительство Украины намерено ввести новые санкции против России Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины предложило совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против ряда юридических и физических лиц России и стран ЕС, сообщает 18 декабря УНИАН.

Политика Политика Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов будет возведена "художественно оформленная" стена.

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик подводной лодки «Ясень» рассказал о ее боевых качествах Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» из противолодочных превратились в ударные благодаря новым конструкторским решениям, рассказал гендиректор КБ «Малахит» Владимир Дорофеев в интервью «Российской газете».

Политика Политика Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.