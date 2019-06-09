Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» фактыИзвестия 11:26
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 9 июня.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Некоторые исследователи утверждают, что после этого Михаил Горбачёв дал личное указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда. Карьерный рост Легасова прекратился. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв, он не причастен к этому.Говорит Москва07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Футбол
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков
Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров
Обновлено в 12:05
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей
С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 04:25
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Наука
Ученые: Пингвины «левши» оказались агрессивнее «правшей»
Обновлено в 07:52
Политика
Порошенко захотел стать премьер-министром Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Авто
Утилизация авто в России
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены
О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ введен карантин из-за кори
Карантин из-за кори у сотрудника введен в Институте Азии и Африки МГУ.
Обновлено в 11:51
Политика
NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Бурятии разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Обновлено в 10:46