Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» фактыИзвестия 11:26

Некоторые исследователи утверждают, что после этого Михаил Горбачёв дал личное указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда. Карьерный рост Легасова прекратился. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв, он не причастен к этому.

с чего всё началось

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