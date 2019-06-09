Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» фактыИзвестия 11:26

Некоторые исследователи утверждают, что после этого Михаил Горбачёв дал личное указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда. Карьерный рост Легасова прекратился. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв, он не причастен к этому.

с чего всё началось

Я не давал указаний. А кроме меня кто даст? Это выдумки.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 9 июня.

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