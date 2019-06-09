Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» фактыРЕН ТВ 09:48

Некоторые исследователи утверждают, что после этого Михаил Горбачёв дал личное указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда. Карьерный рост Легасова прекратился. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв, он не причастен к этому.

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не распоряжался не награждать академика Валерия Легасова, который принимал участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС, званием Героя Социалистического труда, сообщает "Говорит Москва".

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