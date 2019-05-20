Экономика

Google вступит в торговую войну. Акции хай-тек-компаний ушли внизРБК 09:27

В понедельник, 20 мая, в торговую войну двух стран включились технологические компании, среди которых Google, Qualcomm и Intel. В выходные канал CNBC сообщил о том, что ни одна из сторон не готова согласиться на уступки.
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Фондовые индикаторы США падают из-за ситуации с Huawei

Финмаркет10:05

Google вступит в торговую войну. Акции хай-тек-компаний ушли вниз

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Индекс NASDAQ снижается на 1% из-за отказа ряда компаний США работать с Huawei

ПРАЙМ11:17

В центре внимания будут выборы в Европарламент

Finam.Ru11:15

US STOCKS-Уолл-Стрит падает вместе с технологическим сектором

Financial One11:05
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Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Здоровье

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

«В России более 60% всего объема медицинской помощи оказывается в амбулаторных медицинских организациях первичного звена», — цитирует ТАСС слова из доклада Скворцовой.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Хоккей

Воробьев: Поражение от Швеции не имеет значения

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что поражение от Швеции в рамках Евротура первого мая не имеет значения в преддверии игры на чемпионате мира.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за попытки мужчины забраться на нее

Обновлено в 11:04
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Транспорт

На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира

На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", поезд наехал на человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:26
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Культура

В Москве представят спектакль «Евгении Онегины», где все роли исполнят женщины

Премьера спектакля "Евгении Онегины", где все роли исполнят женщины, состоится в Музее современной истории России.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Обновлено в 09:39
Политика

Владимир Зеленский официально стал президентом Украины

Обновлено в 03:33
Политика

Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Здоровье

В Екатеринбурге начнут ювелирно выжигать рак изотопами

В Центре ядерной медицины в Екатеринбурге представили второй ПЭТ/КТ-сканер.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского

Обновлено в 09:14
Авто

В РФ вырос рынок автомобилей с пробегом

Обновлено в 08:08
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
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Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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