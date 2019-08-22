Гаджеты

Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы AndroidРБК 14:56

Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании. Изменились формат иконки и цветовая палитра логотипа.
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В Google рассказали о нововведениях в Android

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Google отказалcя от «сладких» названий Android

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Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Политика

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У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
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Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
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Происшествия

Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера

Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
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Политика

Япония и Южная Корея приблизились к разрыву дипотношений

Как отметил замначальника управления Ким Ю Гын, Японию уведомят о разрыве договора в срок.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Пропавшую в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой

Обновлено в 02:14
Общество

Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры

В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

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В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
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Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Экономика

Индонезия может отказаться от закупок самолетов Airbus в пользу Boeing

Власти Индонезии подталкивают свои авиакомпании к прекращению закупок самолетов Airbus в ответ на кампанию ЕС против биотоплива на основе пальмового масла, есть вероятность замены лайнеров на продукцию Boeing, передает агентство Блумберг.
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Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi

Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
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После расставания с мужем Лолита перестала готовить

Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
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В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress

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Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции

На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
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Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

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Общество

Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид

Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
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