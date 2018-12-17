Технологии

Google построит новый офисный комплекс в Нью-Йорке
Новые Известия
12:05

Компания Google планирует вложить 1 млрд долларов в возведение комплекса новых офисных зданий в Нью-Йорке. Как информирует RNS, строящийся кампус получит название Google Hudson Square.
Новые Известия12:05

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Перетрудился: в офисе Google в Нью-Йорке нашли мёртвого работника

ВашГород.ру14 декабря в 15:00

Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Ведомости08:08

Google вложит $1 млрд в расширение своего представительства в Нью-Йорке

ТАСС08:20

Google проинвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке

Rambler News Service08:45

Google вложит $1 млрд в строительство нового офиса в Нью-Йорке

Интерфакс08:09

Google инвестирует $1 млрд в расширение представительства в Нью-Йорке

DP.RU09:20

Google построит новый офисный комплекс в Нью-Йорке

Новые Известия12:05
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Гаджеты

Huawei представила смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

Обновлено в 05:25
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2018 года

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году на основании запросов собственных пользователей.
Обновлено в 10:03
Гаджеты

Смартфоны на Android провалили тест по безопасности

Обновлено в 11:29
Гаджеты

Apple работает над iPhone с поддержкой Face ID и Touch ID одновременно

Компания Apple может выпустить смартфон с поддержкой технологий Face ID и Touch ID одновременно.
Обновлено в 09:20
Технологии

В «Ростехе» разработана умная видеокамера наружного наблюдения

Холдинг «Швабе» создал наружную камеру наблюдения и интеллектуальную систему, которая позволяет без оператора анализировать ситуацию на улице.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

Представлена видеокарта Gigabyte AORUS Turbo RTX 2080 Ti

Компания Gigabyte представила видеокарту AORUS Turbo RTX 2080 Ti с высокопроизводительным вентилятором небольшого диаметра.
Обновлено в 10:19
Игры

Создатели Guilty Gear и BlazBlue показали трейлер нового файтинга

Студия Arc System Works, знаменитая своими файтингами Guilty Gear, BlazBlue и Dragon Ball FighterZ, представила трейлер своего нового проекта - Granblue Fantasy: Versus.
Обновлено в 06:58
Гаджеты

LG не успела подготовить сгибающийся смартфон к январской CES 2019

В канун Хеллоуина в сети появилась информация о планах компании LG представить свой первый смартфон со сгибающимся экраном на выставке потребительской электроники CES 2019.
Обновлено в 01:07
Технологии

К 2040 году Калифорния перейдет на электроавтобусы

Совет Калифорнии по воздушным ресурсам проголосовал за требование, согласно которому к 2040 году в штате не должно остаться автобусов с выхлопным топливом.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

Разгон процессора Athlon 200GE на материнских платах ASUS подтверждён

Обновлено вчера в 10:46
Игры

Wargaming показала игровой процесс Pagan Online

Разработчики Pagan Online обещают ряд различных режимов, включая кооперативный.
Обновлено в 10:58
Технологии

Томские ученые разработали новую технологию производства соды

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали технологию синтеза соды в лабораторных условиях для новосибирского производителя стекла - завода "Экран", говорится в сообщении вуза.
Обновлено в 04:01
Гаджеты

Водонепроницаемая модель iPhone спасла людей в открытом море

У всех участников намокли и оказались нерабочими смартфоны, но у одной из девушек оказался водонепроницаемый iPhone, с которого не только удалось сделать звонок, но и позднее создать фото процесса спасения людей, оказавшихся в открытом море.
Обновлено в 06:14
Технологии

Кому облачные сервисы помогут выполнить KPI в 2019 году

В 2019 году российским компаниям предстоит работать в условиях сокращения рынков сбыта, роста цен и жестких требований к скорости работы.
Обновлено в 10:26
Технологии

«Газпром нефть» разработала собственное приложение для оплаты бензина на АЗС

Российская компания "Газпром нефть" создала собственное мобильное приложение для оплаты топлива на своих АЗС, сообщает компания.
Обновлено в 05:39
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