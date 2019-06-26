Технологии
Google в России грозит штраф до 700 тысяч рублей3DNews 07:36
В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. Что касается Google, то эта компания, как сообщается, не обеспечивает должную фильтрацию запрещённого в России контента. А поэтому IT-гиганту грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу»
Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
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Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
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Экономика
Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
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Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Общество
В продажу поступили 120 уровней Battle Pass со скидкой
Четверть от вырученных с продаж Battle Level Bundle и уровней Battle Pass без скидки денег идёт в призовой фонд The International 2019.
Обновлено в 15:12
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
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Обновлено в 05:07
Технологии
На ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Как сообщают «Известия», на некоторых из них могут разрешить использовать поиск в интернете.
Обновлено в 02:10
Авто
Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport
Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
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Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
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Происшествия
Петербурженке на голову упал кусок штукатурки
По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Происшествия
Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США
Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Происшествия
В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске
Обновлено в 03:06
Театры
Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину
Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.
Обновлено в 13:40
Культура
С 1 сентября в школах введут «культурный норматив»
Стало известно, что с 1 сентября 2019 года в школьную программу введут «культурный норматив».
Обновлено в 08:10
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Кино
Джордж Мартин назвал «Чернобыль» душераздирающим сериалом
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Эвелине Бледанс после тренировок в Кисловодске понадобилась капельница
Несколько дней назад актриса Эвелина Бледанс приехала в Кисловодск.
Обновлено в 17:46
Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли
Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06