Технологии

Google в России грозит штраф до 700 тысяч рублей3DNews 07:36

В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. Что касается Google, то эта компания, как сообщается, не обеспечивает должную фильтрацию запрещённого в России контента. А поэтому IT-гиганту грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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