Технологии

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23

Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Роскомнадзор пригрозил Google новым делом

Lenta.ru04:12

Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Российская газета05:56

Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

Интерфакс06:00

Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб

РБК06:39

Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства

ТАСС05:54

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Ведомости05:46

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Известия06:05
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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