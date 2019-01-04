Экономика
Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters. Уточняется, что доходы были получены от продажи лицензий на использование бренда.
Газета.Ru12:30
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Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
Обновлено в 12:18
Политика
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
Американский лидер Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Пираты похитили шестерых россиян с судна у берегов Бенина
У берегов Бенина на западе Африки пираты атаковали судно MSC Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины.
Обновлено в 16:19
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек
Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт
Обновлено в 14:10
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено в 16:15
Политика
Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран
Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины
Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов сообщил, что 5 и 6 января в крымских горах ожидается сход снежных лавин.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Хоккей
«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новом стадионе
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone
Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Космос
Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»
Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Общество
Умер литературовед Борис Аверин
Обновлено в 15:31
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 84:79 в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пострадавшим в Магнитогорске выделят помощь из Резервного фонда
Резервный фонд российского правительства направит адресную матпомощь пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске и семьям погибших.
Обновлено в 15:45
Политика
Украинский министр назвал неизбежным прекращение ж/д сообщения с Россией
Прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежно, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:44
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Петербурге проверяют сообщения о массовой драке в метро
Полиция Петербурга проводит проверку информации о массовой драке в метро, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Магнитогорске простились с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходило прощание с погибшими при обрушении подъезда жилого дома, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:08
Общество
На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»
В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола
Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено в 08:24
Политика
Трамп пригрозил демократам шатдауном «на годы»
Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Демократической партии заявил, что временная остановка работы правительства может затянуться на несколько месяцев или лет.
Обновлено в 14:52
Хоккей
Сборные России и США назвали составы на полуфинальный матч МЧМ
Обновлено в 15:04
Общество
В России предложили запретить детям посещать цирки
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Компания Xiaomi сделает смартфоны Redmi отдельным брендом
Модель мобильных устройств Redmi китайской компании Xiaomi сделают отдельным брендом.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Италии ограбили инкассаторскую машину с помощью экскаваторов
Нападавшие заблокировали инкассаторскую машину подожженными грузовиками, после чего разорвали ее с помощью двух экскаваторов.
Обновлено в 13:58