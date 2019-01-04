Экономика

Google увела от налогов $23 млрд через офшоры
Газета.Ru
12:30

Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters. Уточняется, что доходы были получены от продажи лицензий на использование бренда.
Газета.Ru12:30

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Google увела от налогов 23 млрд долларов через офшоры

Красная веснавчера в 21:49

Благодаря дочерним компаниям Google уходит от налогов

Соловей.инфо03:41

Google через «дочки» уходит от налогообложения

News.ruвчера в 22:25

Google увела от налогов $23 млрд через офшоры

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Google увел от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича»

РБКвчера в 16:20
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

Обновлено в 12:18
Политика

Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство

Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

В Китае испытали свою версию «матери всех бомб»

В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Гаджеты

Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone

Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Хоккей

«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче КХЛ на новом стадионе

Матч регулярного сезона КХЛ между «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой московской команды со счетом 2:0. Обе шайбы «бело-голубые» забросили во втором периоде — отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.
Обновлено в 12:48
Политика

У задержанного за шпионаж американца оказалось британское подданство

Как стало известно британскому изданию The Times, сотрудники посольства США в Москве выяснили, что у американца Пола Уилана, которого ранее задержали в российской столице, а впоследствии арестовали по обвинению в шпионаже, имеется британское подданство.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Сильный взрыв произошел в столице Чили

Сильный взрыв прогремел 4 января в столице Чили Сантьяго, бомба была заложена на автобусной остановке, ранения получили пять человек.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга

Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:14
Политика

В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Обновлено в 08:57
Спорт

Брызгалова рассказала, когда матерятся в кёрлинге

Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, когда в её виде спорта допускается мат.
Обновлено в 11:22
Общество

Умер литературовед и филолог Борис Аверин

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.
Обновлено в 10:39
Общество

На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»

В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Общество

В России предложили запретить детям посещать цирки

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 08:20
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

В Саратове локализовали пожар в пятиэтажном доме

Обновлено в 12:48
Политика

Глава миграционного управления МВД ушла в отставку

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины

Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Обновлено в 01:47
Политика

При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян

Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 09:20
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у российской базы в Хмеймиме

Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии, следует из данных мониторингового ресурса IntelSky.
Обновлено в 11:25
Общество

В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Обновлено в 04:11
Космос

Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»

Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома

В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле

Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
Обновлено в 12:35
Политика

МИД Польши: «Северный поток — 2» убьет Украину

Проект газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, «убивает» Украину.
Обновлено в 11:59
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Американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 2 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords.
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