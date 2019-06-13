Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»Daily Storm 03:30

Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.

с чего всё началось

«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».

Происшествия Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.

Происшествия Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.

Технологии Раздел «Платежи» приложения «Сбербанк Онлайн» стал персонализированным Раздел "Платежи" мобильного приложения Сбербанка "Сбербанк Онлайн" стал персонализированным: теперь в нем отражается список организаций, наиболее часто используемых клиентом для платежей.

Экономика Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.

Происшествия Неизвестные ограбили банк на юге Москвы Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Экономика Банки придумали новую причину для блокировки счетов Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Технологии В Подмосковье успешно испытали систему борьбы с борщевиком В Наро-Фоминском городском округе успешно испытали комплексную систему борьбы с борщевиком с помощью дронов.

Происшествия Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.

Армия и оружие Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.

Общество Проект «Профстажировки 2.0» предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

Политика Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой организацией.

Происшествия В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Экономика В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

Политика Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.

Общество ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».

Экономика Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво «Ведомости» ознакомились с копией документа; достоверность его содержания подтвердили несколько участников встречи – свои экземпляры они получили на прошлой неделе.

Авто Назван топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам Почти две трети владельцев автомобилей Land Rover —64% опрошенных заявили, что они получают удовольствие от езды на своём авто.

Футбол Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом «МЛС» Вторую строчку самых высокооплачиваемых футболистов "МЛС" занимает мексиканец Джовани дос Сантос, он зарабатывает 6,5 млн долларов, а замыкает тройку самых богатых игроков американский хавбек "Торонто" Майкл Брэдли, он зарабатывает 6,43 млн долларов.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что потребитель в течение семи дней имеет право отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку.

Транспорт Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Общество В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.

Общество Строители Макаровского моста загрязнили городской пруд красной краской Член «Комитета городского пруда» Алена Цорик рассказала, что рабочие, реконструирующие Макаровский мост, красили его из краскопульта и пролили красную краску в воду.