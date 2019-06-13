Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»Daily Storm 03:30
«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
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с чего всё началось
Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.РБК00:30
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Сначала Huawei, теперь «Яндекс». Google урезала функции российского поисковика
Российская газета05:30
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