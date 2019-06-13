Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»Daily Storm 03:30

Пользователи мобильных приложений Kaspersky Internet Security и «Яндекс» для операционной системы Android (принадлежит Google) несколько месяцев жалуются на исчезновение некоторых функций, соответствующие комментарии в Google Play обнаружил корреспондент РБК.

с чего всё началось

«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».

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