Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»Daily Storm 03:30

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с чего всё началось

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.

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