Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»Daily Storm 03:30
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
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с чего всё началось
Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.РБК00:30
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Сначала Huawei, теперь «Яндекс». Google урезала функции российского поисковика
Российская газета05:30
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