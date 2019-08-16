Общество
Google трижды проигнорировал требование РоскомнадзораREGNUM 05:37
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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с чего всё началось
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.ТАСС02:02
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы
В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Зеленский отказался дать интервью российскому СМИ
Напомним, что 5 августа лидер партии Зеленского дал интервью «Коммерсанту».
Обновлено в 05:16
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Экономика
За экологические преступление на Каспии захотели наказывать строже
Для оздоровления и сохранения биоресурсов Каспийского моря следует ужесточить наказание за неисполнение природоохранного законодательства.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Владельцы гостиниц в Грузии провели митинг из-за убытков от отсутствия туристов из России
Владельцы малых и средних гостиниц, расположенных в черноморском курортном городе Кобулети (Аджарская АР), в пятницу провели акцию протеста с призывом к властям республики возместить им тот материальный ущерб, который был нанесен из-за отсутствия туристов из РФ.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку
В учениях задействовано около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.
Обновлено 14 августа в 07:39
Игры
Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
Как пояснил РБК руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников, запуск собственной международной игровой платформы — это часть глобальной бизнес-стратегии, которая позволит компании укрепить позиции на западных рынках, а также в азиатском регионе, где MY.GAMES присутствует через партнерство с китайским разработчиком iDreamSky.
Обновлено в 06:24
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
В России вырос возраст вступления в брак
Возраст вступления в брак вырос.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ презентуют на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ.
Обновлено в 06:10
Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В киевском аэропорту исчез экстрадируемый в Израиль наркоторговец
В киевском аэропорту "Борисполь" исчез гражданин США, которого Украина согласилась экстрадировать в Израиль, сообщила прокуратура Киева.
Обновлено в 07:19
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05