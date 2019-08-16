Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

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Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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