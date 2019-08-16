Общество
Google трижды проигнорировал требование РоскомнадзораREGNUM 05:37
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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с чего всё началось
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.ТАСС02:02
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
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Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено в 09:58
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
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Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Музыка
Земфира записала кавер на песню Цоя в день его смерти
Певица Земфира выложила в Сеть видеозапись с песней, написанной Виктором Цоем для группы «Кино», в день годовщины его смерти.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Авто
В июле выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5%
По данным Росстата, за 7 месяцев 2019 года российские автозаводы выпустили 894 тыс. легковых автомобилей – на 2,1% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Финансы
ЕЦБ может удивить инвесторов в сентябре
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующем заседании в сентябре объявит о мерах стимулирования экономики, которые могут превзойти ожидания инвесторов.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям в море
В морском полигоне боевой подготовки проведено специальное учение по пополнению запасов материальных средств кораблей флота и оказание помощи аварийным кораблям и судам.
Обновлено в 07:27
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Итальянский бейсджампер получил травму позвоночника в Ингушетии
На международном фестивале «Легенды гор — 2019» в горах Ингушетии бейсджампер из Италии получил травму шейного отдела позвоночника и ключицы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Наука
Мягких роботов оснастили полностью мягкими электрическими насосами
Мягкий насос для перекачки жидких диэлектриков, разработанный инженерами из Японии и Швейцарии, может использоваться в качестве одного из ключевых компонентов для создания полностью мягких роботов.
Обновлено в 08:44
Политика
Суд Москвы оставил под арестом задержанных украинских моряков
Мосгорсуд признал законным решение о продлении содержания под стражей шестерых из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05