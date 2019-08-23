Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС AndroidАргументы и Факты вчера в 23:59
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android. В заявлении, опубликованном пресс-службой корпорации, говорится, что качестве главного отличительного знака ОС останется зеленый робот-андроид, но теперь на картинке будет видна только его голова.
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Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
Обновлено вчера в 14:50
Культура
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя
Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика
Цены на отели в Гонконге упали из-за акций протеста
Протесты в Гонконге начались в июне из-за планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых на основную территорию Китая.
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Россияне стали меньше интересоваться планшетами
Эксперты напоминают, что в свое время планшеты вытеснили с рынка обычные компьютеры и ноутбуки, однако сейчас этот процесс подошел к концу.
Обновлено в 01:05
Политика
Вашингтон назвал условие для возвращения России в G8
Представитель Белого дома заявил, что возвращение России в G8 можно будет обсудить в том случае, если Москва сама заявит о своей заинтересованности в этом.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов России
Сегодня, 22 августа, президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов России.
Обновлено вчера в 00:37
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Технологии
«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту
23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено вчера в 11:08
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Как пакт Молотова-Риббентропа поссорил Германию с Японией
Вопрос был лишь в сроках, а также в том, будет ли удар по СССР нанесен не только с запада, но и с востока, со стороны Японии.
Обновлено 21 августа в 10:05
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Наука
Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Политика
CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского
Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 05:48
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Экономика
Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск
Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено вчера в 17:03