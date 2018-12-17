Технологии
Google проинвестирует $1 млрд в строительство нового кампуса в Нью-Йорке, сообщается в блоге компании.
Rambler News Service08:45
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
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