Google проинвестирует $1 млрд в строительство нового кампуса в Нью-Йорке, сообщается в блоге компании.

Google проинвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке

Гаджеты Гаджеты Huawei представила смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

Технологии Технологии Twitter сообщил об устранении уязвимости для персональных данных Социальная сеть "Твиттер" в середине ноября 2018 года устранила уязвимость, которую можно было использовать для кражи части персональных данных пользователей.

Гаджеты Гаджеты «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году Сервис онлайн-продаж «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Игры Игры Microsoft может выпустить две новые консоли зимой 2020-го

Гаджеты Гаджеты Размеры Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ сравнили на рендерах Сетевые источники поделились очередными подробностями о смартфонах Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые еще не были представлены официально.

Гаджеты Гаджеты Смартфоны на Android провалили тест по безопасности

Гаджеты Гаджеты Apple работает над iPhone с поддержкой Face ID и Touch ID одновременно Компания Apple может выпустить смартфон с поддержкой технологий Face ID и Touch ID одновременно.

Гаджеты Гаджеты Новый смартфон Oppo появился на Geekbench В последнее время Oppo занимает лидирующие позиции по продажам смартфонов по одной простой причине - компания выпускает несколько разных смартфонов, пытаясь удовлетворить множество различных вариантов использования.

Гаджеты Гаджеты Представлена видеокарта Gigabyte Aorus Turbo RTX 2080 Ti Компания Gigabyte представила видеокарту Aorus Turbo RTX 2080 Ti, которая может похвастаться кулером турбинного типа и топовым GPU NVIDIA – TU102.

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Игры Игры Capcom представила нового персонажа Street Fighter 5 В Street Fighter V стартовал четвёртый сезон, и одновременно с началом сезона в игре появился новый боец - Кейдж.

Технологии Технологии К 2040 году Калифорния перейдет на электроавтобусы Совет Калифорнии по воздушным ресурсам проголосовал за требование, согласно которому к 2040 году в штате не должно остаться автобусов с выхлопным топливом.

Гаджеты Гаджеты Водостойкий iPhone спас туристов при крушении их лодки в открытом море Американские туристы, оказавшиеся в открытом море, спаслись благодаря влагостойкому iPhone.

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