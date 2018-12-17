Технологии

Google проинвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке
Rambler News Service
08:45

Google проинвестирует $1 млрд в строительство нового кампуса в Нью-Йорке, сообщается в блоге компании.
Rambler News Service08:45

Подробнее о событии

Перетрудился: в офисе Google в Нью-Йорке нашли мёртвого работника

ВашГород.ру14 декабря в 15:00

Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Ведомости08:08

Google вложит $1 млрд в расширение своего представительства в Нью-Йорке

ТАСС08:20

Google проинвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке

Rambler News Service08:45

Google вложит $1 млрд в строительство нового офиса в Нью-Йорке

Интерфакс08:09

Google инвестирует $1 млрд в расширение представительства в Нью-Йорке

DP.RU09:20

Google построит новый офисный комплекс в Нью-Йорке

Новые Известия12:05
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
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Huawei представила смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

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Twitter сообщил об устранении уязвимости для персональных данных

Социальная сеть "Твиттер" в середине ноября 2018 года устранила уязвимость, которую можно было использовать для кражи части персональных данных пользователей.
Обновлено в 15:34
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«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году

Сервис онлайн-продаж «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 14:30
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Microsoft может выпустить две новые консоли зимой 2020-го

Обновлено в 09:45
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Размеры Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ сравнили на рендерах

Сетевые источники поделились очередными подробностями о смартфонах Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые еще не были представлены официально.
Обновлено в 15:32
Гаджеты

Смартфоны на Android провалили тест по безопасности

Обновлено в 11:29
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Apple работает над iPhone с поддержкой Face ID и Touch ID одновременно

Компания Apple может выпустить смартфон с поддержкой технологий Face ID и Touch ID одновременно.
Обновлено в 09:20
Гаджеты

Новый смартфон Oppo появился на Geekbench

В последнее время Oppo занимает лидирующие позиции по продажам смартфонов по одной простой причине - компания выпускает несколько разных смартфонов, пытаясь удовлетворить множество различных вариантов использования.
Обновлено в 06:40
Гаджеты

Представлена видеокарта Gigabyte Aorus Turbo RTX 2080 Ti

Компания Gigabyte представила видеокарту Aorus Turbo RTX 2080 Ti, которая может похвастаться кулером турбинного типа и топовым GPU NVIDIA – TU102.
Обновлено в 14:36
Технологии

В «Ростехе» создали уникальную камеру с аналитическими способностями

По полученным данным, разработчики сумели наделить видеокамеру аналитическим способностями.
Обновлено в 12:44
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Capcom представила нового персонажа Street Fighter 5

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Обновлено в 07:32
Технологии

К 2040 году Калифорния перейдет на электроавтобусы

Совет Калифорнии по воздушным ресурсам проголосовал за требование, согласно которому к 2040 году в штате не должно остаться автобусов с выхлопным топливом.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

Водостойкий iPhone спас туристов при крушении их лодки в открытом море

Американские туристы, оказавшиеся в открытом море, спаслись благодаря влагостойкому iPhone.
Обновлено в 15:11
Игры

War Thunder получила самое масштабное обновление в этом году

Gaijin Entertainment объявила о выходе обновления 1.85 «Звуковой барьер» для военной онлайн-игры War Thunder.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Apple наняла дизайнера, который работал над интерьером Tesla Model 3 и интерфейсом Windows 10

В Tesla Ким работал над разными проектами, но основной его работой была разработка дизайна интерьера Model 3. Чем будет заниматься дизайнер в Apple, пока неясно.
Обновлено в 14:48
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