Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФРидус 03:32
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.ТАСС02:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Культура
Роман Бабаян подтвердил переход с ТВЦ на НТВ
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» также раскрыл причины перехода на НТВ.
Обновлено в 12:03
Здоровье
Известный медик назвал продукты, снижающие риск развития рака
За 2018 год в условиях круглосуточного и дневного стационаров онкологического диспансера пролечено более 9 тыс. человек, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь получили 388 пациентов.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве России
Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
Обновлено в 14:28
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Второй пилот севшего в поле A321 госпитализирован
Второй пилот самолёта "Уральских авиалиний", экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, госпитализирован.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В пятигорской общественной организации прошли обыски
В организации предположили, что обыски связаны с митингами, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Рейс из Тель-Авива сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Самолет, летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пассажира, пытавшегося разбить головой иллюминатор, авиадебошир арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:11
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн дисков для колес
Российский АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков для моделей LADA.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
В iPhone 11 поставят OLED-экран от Samsung Galaxy Note10
По распространённым сведениям, дисплеи моделей iPhone X и Xs создавались с использованием материала под кодовым названием LT2.
Обновлено в 01:09
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами
Обновлено в 11:37
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Политика
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, вместе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.
Обновлено в 11:32
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
Обновлено в 07:54
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25