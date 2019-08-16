Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФРидус 03:32
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.ТАСС02:02
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым
В больнице продолжает оставаться один человек 154 пассажира самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который накануне совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от поездки в Крым, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире
Португальские правоохранители задержали находившегося в международном розыске бельгийца Жака Месье, также известного как Маршал, он же Лис, обвиняемого в поставке оружия и техники участникам почти всех крупных конфликтов последних тридцати лет.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Общество
Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий
4 июля стало известно о планах Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий. Сообщалось, что в перечень войдут 98 видов работ.
Обновлено в 09:41
Общество
К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски
Обновлено в 12:00
Культура
На «Русских сезонах» во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий
Международный фестиваль "Русские сезоны" состоит во Франции в следующем году, пройдет 270 мероприятий в 64 городах, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:35
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 18:23
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Футбол
Спортдиректор ФК «Тун» в матчах со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе команд
Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Министр обороны Сербии пришел в восторг от российского вертолета Ми-35
Обновлено в 11:38
Авто
АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Granta
АвтоВАЗ объявил об отзыве 11 157 автомобилей Lada Granta.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы
В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44