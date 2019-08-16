Общество

Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФРидус 03:32

Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось

Google не стал удалять по требованию Роскомнадзора ролик с оскорблением герба России

Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
ТАСС02:02

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Google трижды проигнорировал Роскомнадзор. Последний спор из-за флага

URA.Ru02:37

Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях

РБК04:56

Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением госсимволов

Коммерсантъ04:06

Google оставил без внимания просьбы Роскомнадзора

Lenta.ru03:44

Google трижды проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба РФ

ФАН02:24

Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ

РЕН ТВ02:15

Google не стал удалять по требованию Роскомнадзора ролик с оскорблением герба России

ТАСС02:02
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Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым

В больнице продолжает оставаться один человек 154 пассажира самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который накануне совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от поездки в Крым, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Португалии задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире

Португальские правоохранители задержали находившегося в международном розыске бельгийца Жака Месье, также известного как Маршал, он же Лис, обвиняемого в поставке оружия и техники участникам почти всех крупных конфликтов последних тридцати лет.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Общество

Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий

4 июля стало известно о планах Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий. Сообщалось, что в перечень войдут 98 видов работ.
Обновлено в 09:41
Общество

К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски

Обновлено в 12:00
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На «Русских сезонах» во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий

Международный фестиваль "Русские сезоны" состоит во Франции в следующем году, пройдет 270 мероприятий в 64 городах, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:35
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 18:23
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В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 07:21
Спорт

Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР

Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Футбол

Спортдиректор ФК «Тун» в матчах со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе команд

Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Политика

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Обновлено в 04:41
Происшествия

Россиянка оставила у храма сумку с новорожденным и скрылась

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Министр обороны Сербии пришел в восторг от российского вертолета Ми-35

Обновлено в 11:38
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АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Granta

АвтоВАЗ объявил об отзыве 11 157 автомобилей Lada Granta.
Обновлено в 11:45
Общество

Проблемный участок канала имени Москвы открылся для судоходства

Обновлено в 08:11
Происшествия

Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы

В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Авто

McLaren показал тизер открытого суперкара

Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Диетолог назвала причины здорового питания россиян

В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
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МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

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Энергетика

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
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Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13

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Шоу-бизнес

Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини

Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
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Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
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