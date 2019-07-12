Интернет
Google призналась в прослушивании голосовых записей пользователейRambler News Service 02:09
Сотрудники Google прослушивают аудиозаписи голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят при использовании динамика Google Home или приложения Google Assistant, сообщается в официальном блоге компании.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Наука
Прокрастинация у женщин оказалась связанной с уровнем дофамина
Ученые из Рурского университета в Бохуме и Дрезденского технического университета выявили, что у женщин прокрастинация связана с генетической предрасположенностью к более высокому уровню дофамина в мозге.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Авто
Экологический вездеход показали на военно-морском салоне в Питере
Уникальный экологический вездеход «ТРЭКОЛ» показали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Военное дело».
Обновлено в 06:56
Происшествия
К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
Обновлено в 06:38
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Восьмилетнюю девочку покусала мать
Обновлено в 06:31
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В Минпромторге прокомментировали подорожание валидола
Валидол несмотря на подорожание, продолжающееся более полугода, остается в группе лекарств до 50 рублей, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Сергей Цыб в кулуарах церемонии открытия завода компании "Эвалар".
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рискнула жизнью в забеге с быками в Испании
Агата Муцениеце, отправившаяся в путешествие по Испании, рискнула жизнью в забеге с быками, являющемся отдаленной частью корриды.
Обновлено в 07:24
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Названы вузы с самыми богатыми выпускниками
Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма
Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.
Обновлено вчера в 09:07
Спорт
Чемпионат мира по водным видам спорта стартует 12 июля в Южной Корее
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика
В Петербурге заложили тральщик «Анатолий Шлемов»
На Средне-Невском судостроительном заводе заложен тральщик «Анатолий Шлемов».
Обновлено в 05:49
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Замглавы Пенсионного фонда сознался в получении взятки
Задержанный вчера Алексей Иванов после допроса в Следственном комитете признал вину в получении крупной взятки и подал в отставку.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Подмосковье сотрудников больницы обвинили в краже лекарств от рака
В Подмосковье двое сотрудников больницы обвиняются в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Обновлено в 07:13
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Общество
ФАР поддержала идею о сроках льготной уплаты штрафов ГИБДД
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 05:48