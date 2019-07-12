Интернет
Google признала прослушивание голосовых команд пользователейRuposters.ru 03:12
Сотрудники Google регулярно слушают голосовые команды пользователей смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. Об этом сообщил Менеджер по продукции корпорации Дэвид Монсис. Согласно официальному заявлению, для оценки голосовых команд привлекаются языковые эксперты.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
Политика
Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки
Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Политика
Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его
Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки
Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам международной террористической организации, которые пытались устроить крушение "Сапсана".
Обновлено в 05:49
Происшествия
Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье
О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
Обновлено в 04:43
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Общество
В работе интим-магазина, который связывают с дочерью Кадырова, нашли нарушения
Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.
Обновлено в 06:06
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Политика
Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Авто
Каким будет модернизированный пикап Fiat Toro?
Итальянский автопроизводитель презентовал обновленный «грузовичок» Fiat Toro 2020 модельного года.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске
Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено вчера в 11:27
Единоборства
Майк Тайсон: «Макгрегор никогда не победит Хабиба»
Обновлено в 04:19
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Политика
Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Здоровье
Рязанские врачи удалили лимфоузлы пациенту с меланомой
Операция длилась три часа Специалисты областного онкоцентра провели сложную операцию по удалению лимфоузлов пациенту с меланомой, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.
Обновлено в 04:55
Политика
Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти
Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Обновлено в 05:15
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Авто
Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00