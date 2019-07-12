Интернет

Google признала прослушивание голосовых команд пользователейRuposters.ru 03:12

Сотрудники Google регулярно слушают голосовые команды пользователей смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. Об этом сообщил Менеджер по продукции корпорации Дэвид Монсис. Согласно официальному заявлению, для оценки голосовых команд привлекаются языковые эксперты.
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В Google признались в прослушке пользователей

Газета.Ruвчера в 23:41

Google признала утечку записей голосовых команд пользователей

РБК02:28

Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам

RT на русском01:48

Google признал, что прослушивает команды пользователей голосовому помощнику

РИА Новости00:57

Команды пользователей голосового помощника Google попали в открытый доступ

Эхо Москвы04:02

Google призналась, что ее сотрудники слушают записи пользователей голосовых помощников

ТАССвчера в 23:20

Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant

News.ruвчера в 16:12
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
Политика

Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Политика

Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки

Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам международной террористической организации, которые пытались устроить крушение "Сапсана".
Обновлено в 05:49
Происшествия

Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
Обновлено в 04:43
Политика

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

Обновлено в 04:52
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Общество

В работе интим-магазина, который связывают с дочерью Кадырова, нашли нарушения

Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.
Обновлено в 06:06
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Авто

Каким будет модернизированный пикап Fiat Toro?

Итальянский автопроизводитель презентовал обновленный «грузовичок» Fiat Toro 2020 модельного года.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске

Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено вчера в 11:27
Единоборства

Майк Тайсон: «Макгрегор никогда не победит Хабиба»

Обновлено в 04:19
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Политика

Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика

В России предложили отложить новую пенсионную реформу

Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Здоровье

Рязанские врачи удалили лимфоузлы пациенту с меланомой

Операция длилась три часа Специалисты областного онкоцентра провели сложную операцию по удалению лимфоузлов пациенту с меланомой, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.
Обновлено в 04:55
Политика

Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти

Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Обновлено в 05:15
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Авто

Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
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